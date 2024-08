La família d’Ana Obregón preocupada per Anita i l'obsessió pel record d’Aless

Ana García Obregón continua enfrontant amb dificultat la pèrdua del seu fill Aless, i la seua família mostra preocupació per com està portant el dol. Encara que és comprensible que el dolor sigui intens, Ana podria estar portant la seua aflicció a un extrem que afecti la criança de la petita Anita, que va néixer per gestació subrogada.

Un dels senyals que crida l'atenció és la tendència d’Ana a vestir Anita de manera idèntica a ella. Les imatges d’ambdues en vestit de bany roig per a la revista Hola! i en vestits similars en altres fotos recents, han reforçat la idea de que Ana està fent un clon d'ella. Malgrat les seves germanes han advertit a la presentadora sobre la seva obsessió, Ana ha defensat la seua postura, assegurant que Anita ha estat clau per al seu procés de curació. Obregón esmenta amb emoció que la primera paraula de la nena va ser "papa," a causa de les fotos que té per tota la casa i les constants referències que la presentadora li fa del seu fill Aless, el pare biològic. Això apunta a que la nena està sent criada en el record constant del seu pare mort i ens fa preguntar-nos l'efecte que això pot tenir en el desenvolupament de la petita.

Imatge de Ana García Obregón i la seua filla a la porta de casa seua.Instagram

La nena, que va complir el seu primer any al març, representa una font d’esperança per a Ana, que encara pateix profundament per la pèrdua d’Aless al 2020, a causa d’un sarcoma d’Ewing. Tanmateix, Ana admet que les nits continuen sent difícils, revelant que encara està lluny de superar la mort del seu fill.

L’aniversari d’Anita va ser celebrat amb una foto imponent del seu pare de fons.Instagram

Ana considera la situació de la nena com a part d’un cicle familiar natural, comparant el seu paper amb el de la seua pròpia àvia, que va criar la seua mare després de la mort de la seua progenitora en el part. Encara que Anita actualment li diu "mama", Ana planeja explicar-li en el futur la veritat sobre el seu origen i la seua relació, confiant que la nena entendrà i acceptarà la seua història de vida de manera similar a com ho va fer la seua pròpia mare en el seu moment.