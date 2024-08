María Castro reflexiona sobre la maternitat: "No soc la mateixa d’abans, però tampoc no vull ser-ho"

María Castro, coneguda pel seu paper en Sin mamelles no hi ha paradís, és actriu, influencer, defensora dels drets de les dones i nens, i mare. Amb tres filles, la més petita de només quatre mesos, ha tornat al treball en La Promesa, una sèrie d’èxit on interpreta un paper clau.

L’actriu ha format una bonica família al costat del seu espòs, José Manuel Villalba, i manté una relació propera amb les seues companyes de La Promesa, com Ana Garcés i Sara Molina, amb qui comparteix moments de diversió. Després de convertir-se en mare de tres, María ha reflexionat sobre els canvis físics i emocionals que ha viscut després dels seus embarassos, compartint els seus pensaments en xarxes socials.

En un recent vídeo d’Instagram, gravat amb l’ajuda de la seua neboda, María es va sincerar sobre com es percep davant de la càmera. En observar-se, va notar que el seu cos ja no és el mateix d’abans i es va preguntar si realment vol tornar a ser com era abans. "Realment vull ser la d’abans?" va expressar, qüestionant la pressió social sobre l’aparença física postembaràs.

Aquest canvi de perspectiva l’ha omplert d’orgull, reconeixent el valor de la família que ha construït amb les seues filles Maia, Olivia i Emma. Fidel a la seua autenticitat, María va compartir un missatge inspirador amb els seus seguidors, animant les futures mares a apreciar els seus cossos no només per la seua aparença, sinó per com de poderosos són: "Els cossos no són només per admirar... són per utilitzar-los bé!".

A més, va emfatitzar que els canvis no són només físics, sinó també mentals, i que això forma part del procés natural de la vida. Des de l’arribada de Maia el 2020, tant el seu cos com la seua vida han canviat, una cosa que qualsevol mare pot entendre.

María també va reflexionar sobre la pressió social de "tenir fills sense que es noti", criticant les expectatives de mantenir la mateixa aparença i estil de vida després de la maternitat. L’actriu va subratllar que la vida canvia inevitablement amb l’arribada dels fills i, encara que pot ser difícil, cada moment val la pena.

Finalment, María va deixar clar que, encara que està satisfeta amb el seu cos, continuarà cuidant-lo i fent exercici, no només pel seu aspecte, sinó pel seu benestar físic i mental. Amb la seua filla Emma creixent ràpidament, els mals d’esquena s’han tornat una constant, i mantenir-se en forma és més necessari que mai!

Tancant la seua reflexió, María Castro va recordar als seus seguidors que ni els cossos ni les relacions de parella no són iguals després de tenir fills, però això és part de formar una família, la qual cosa realment importa. "Ni els cossos després de parir són els mateixos, ni el descans nocturn és igual, ni la vida en parella és la mateixa... Però ara som una FAMÍLIA, i això és el que compta!".