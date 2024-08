Compte enrere per a Sancho - MEDIASET

El programa de Cuatro Código 10 analitzarà aquesta nit el cas de Daniel Sancho. Davant de l’anunci de la sentència per a aquest dijous 29 d’agost, el format connectarà amb Tailàndia i Colòmbia per conèixer com afronten les dos parts el desenllaç del procés judicial i oferirà testimonis claus i inèdits vinculats al judici.