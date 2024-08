Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet avui a les 21.00 hores elconcert de l’artista mallorquina Júlia Colom de la 33a edició del Dansàneu. La compositora va donar a conèixer en l’actuació el seu disc Miramar, format per peces de creació pròpia i altres d’origen popular, que mostra la seua passió per la música tradicional com el Cant de la Sibil·la.