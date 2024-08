Max prepara nous episodis sobre el cas Sancho després de la condemna de Daniel

Es diu que Daniel Sancho va plorar després de rebre la notícia de la seua condemna a cadena perpètua per l’assassinat d’Edwin Arrieta. Mentrestant, la plataforma Max, abans coneguda com a HBO, està afinant els detalls per llançar tres nous episodis del documental sobre aquest cas. Estaven esperant el moment en què s’anunciés la condemna per procedir amb l’estrena.

Aquest documental, que va començar fa mesos amb un 'episodi zero', incloïa una exclusiva entrevista amb el pare de Daniel, Rodolfo Sancho, i va generar controvèrsia. Molts van criticar l’actor per participar en un projecte d’aquest tipus al mig de la tragèdia familiar, suggerint que estava aprofitant la situació per al seu benefici.

Daniel Sancho.

Encara que Rodolfo no va respondre directament a les crítiques, la seua advocada va defensar la seua decisió, explicant que els ingressos generats pel documental es destinarien a finançar la defensa de Daniel a Tailàndia. La plataforma va llançar el primer episodi de la sèrie just quan arrancava el judici, el que va provocar un enorme interès i va col·lapsar el seu servei temporalment. Según Juan Ramón Gonzalo, cap de la productora Cuarzo, es va tractar del documental de producció nacional més vist a Max.

A més, Gonzalo va revelar que diverses productores havien intentat fitxar Rodolfo Sancho per realitzar documentals sobre el cas, però finalment va ser Cuarzo qui va aconseguir convèncer-lo després de llargues negociacions.

Rodolfo Sancho.

Per la seua part, Silvia Bronchalo, mare de Daniel, ha acusat Rodolfo de lucrar-se amb el crim del seu fill, qualificant els diners obtinguts per l’entrevista en l’episodi zero' com a "diners tacats de sang". En una entrevista exclusiva per a "Codi 10", Silvia va expressar el seu desacord amb la forma en què Rodolfo va manejar la situació i va criticar aquells que es van beneficiar amb entrevistes sobre el cas.