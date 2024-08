Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Basilea ha estat la ciutat escollida per acollir elFestival d’Eurovisió 2025. Després de la victòria de Nemo a Malmö en l’edició d’aquest any, ja se sabia que Suïssa rebria el certamen musical europeu el proper any, però encara no s’havia donat a conèixer la ciutat fins a l’anunci de la Societat Suïssa de Radiodifusió i Televisió.