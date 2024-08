L'Aquelarre de Cervera, avui en directe a Lleida Televisió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emetrà en directe a partir de mitja nit l’Aquelarre de Cervera. La figura de Lilith serà la novetat d’aquest any, escenificant la seua llegenda amb el bestiari de foc. Començarà el primer acte amb l’arribada dels diables i el Ball de la Polla i, després, el concert del grup La Cosina. El segon acte començarà a les 02.00 h amb més foc per part dels Carranquers de Cervera i amb la Invocació i l’aparició del Mascle Cabró, Los Hey! Pachucos posaran la música. A les 04.00 h tindrà lloc l’Escorreguda a Cal Racó, escenari des del qual se seguirà tot el que passi. S’encarregaran de la retransmissió Òscar Fernández, des del plató, i Irina Graells, a peu de carrer per parlar amb tots els protagonistes que fan possible aquesta celebració. Prèviament, a les 15.00 hores està previst l’espectacle inaugural de la 33a edició del Dansàneu.