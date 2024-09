Warner Bros assoleix un acord per adaptar i produir una nova versió del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'

Publicat per europa press

Warner Bros ITVP Espanya ha arribat a un acord amb Prointel per adaptar, produir i distribuir en exclusiva per a tot el món una nova versió del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez', segons ha informat el FesTVal- Festival de Televisió de Vitòria-Gasteiz en un comunicat.

Fa diversos mesos que ambdues productores treballen en el desenvolupament tant en la versió diària com en la versió setmanal de prime time d’aquest format, "emblema de la història de l’entreteniment a la televisió d’Espanya i un clàssic que va marcar generacions".

"Creat a Espanya per Chicho Ibáñez Serrador, 'Un, dos, tres...' va ser un programa pioner que es va convertir en tot un referent de la cultura popular al nostre país", ha subratllat.

Així mateix, ha destacat que "va aconseguir també un important èxit internacional, amb versions adaptades a més de 20 països, entre els quals s’inclouen el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Portugal, Mèxic, Xile i l’Argentina, entre altres".

El director de continguts de Warner Bros. ITVP Espanya, Pablo Abelenda, ha subratllat que es tracta d’"un dels programes més estimats, recordats i efectius de la història de la televisió" i s’ha mostrat "encantat de poder treballar en la tornada d’aquesta emblemàtica marca".

"Un, dos, tres... " té per si mateix una estructura que tots estimem, amb la subhasta final com la joia de la corona. Creiem que amb el pas del temps i les idees en les quals estem treballant al costat d’Alejandro Ibáñez, podem actualitzar el format perquè torni a la televisió amb magnificència", ha afegit.

Abelenda ha explicat que el format va ser mostrat a Warner Bros. ITVP internacional i "es va decidir que l’adquisició no fos només per a Espanya sinó per a tot el món, a fi de treballar en desenvolupaments propis també per a altres països."

El director de Prointel, Alejandro Ibáñez, per la seua part, ha admès estar "entusiasmat amb aquesta col·laboració amb Warner i amb les propostes que estan sorgint per a aquesta nova etapa.

"Aquest projecte representa una oportunitat única per revitalitzar aquest clàssic de la televisió i crec que Warner és el millor company per aconseguir-ho. És un equip molt sòlid i ens sentim molt còmodes treballant junts, tant des del punt creatiu com de producció," ha conclòs.