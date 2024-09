TVE i Netflix compartiran una sèrie de ficció diària

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Televisió Espanyola i Netflix van arribar a un acord per coproduir i emetre la ficció diària Valle salvaje, de forma lineal, tant a la plataforma de continguts com a La 1. Amb aquest acord, TVE vol impulsar “la primera sèrie diària global que s’emetrà per a tots els territoris de parla hispana”. Així mateix, Netflix pretén atansar-se al públic que consumeix tires diàries de ficció. Diego Ávalos, vicepresident de la plataforma a Espanya, Portugal i els països nòrdics, va destacar que “estem molt il·lusionats de poder compartir amb els nostres subscriptors, per primera vegada, una història com la de Valle salvaje de manera diària a Netflix”. La sèrie, creada per Josep Cister Rubio, es remunta al 1763 amb la història de l’Adriana, que es veu obligada a deixar Madrid i a viatjar al nord d’Espanya amb els seus germans per complir el seu compromís de matrimoni.