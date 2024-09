Pugna de nous concursos entre Antena 3 i Telecinco

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Antena 3 i Telecinco estrenen aquesta nit les seues apostes per al prime time dels dimecres per a la nova temporada. En els dos casos, arriben en forma de concursos i a partir de les 22.45 hores.

Antena 3 donarà el protagonisme a dos dels seus presentadors més carismàtics, Iñaki López i Roberto Leal, que formaran tàndem per enfrontar-se a una sèrie de reptes físics i mentals en cada entrega. El concurs, adaptació del format internacional Beat the Channel, ha estat batejat com López y Leal contra el canal i serà presentat per Eva González. Al final de cada programa s’elegirà si guanyen o perden contra la cadena, amb els seus corresponents premis i càstigs.D’altra banda, l’aposta de Mediaset serà El rival más débil, amb Luján Argüelles com a presentadora. En cada entrega, vuit participants famosos competiran amb l’objectiu d’acumular fins a 50.000 euros per a una entitat benèfica. La renovada adaptació del concurs de la BBC The Weakest Link comptarà amb la participació de personatges coneguts, entre els quals figuren polítics com Susana Díaz i Pilar Rahola; actors com Silvia Abascal i Nicolás Coronado; esportistes com Gemma Mengual i Ruth Beitia; humoristes com Leo Harlem i Goyo Jiménez; o periodistes com Samantha Villar i César Muñoz.