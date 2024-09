'Got Talent', d'estrena - MEDIASET

El concurs Got Talent, conduït per Santi Millán, torna a Telecinco amb la desena temporada avui a les 22.00 h amb una edició especial per celebrar la seua dècada i carregat de novetats, una de les quals el fitxatge a l’equip de jutges de Tamara Falcó, que s’unirà a Risto Mejide, Florentino Fernández i Paula Echevarría.