L’actor Can Yaman ha demostrat ser un veritable seductor tant a la pantalla com fora d’ella. Els seus papers en telenovel·les romàntiques com Erkenci Kuş o Dolunay l’han convertit en un ídol internacional, captivant cors en països com Itàlia, Grècia, França i, per descomptat, Espanya. Però el seu encant va més enllà de la televisió, ja que ha inspirat la d’èxit escriptora espanyola de novel·les romàntiques, Megan Maxwell.

Megan Maxwell, autora de 38 llibres, entre ells la famosa trilogia Demana'm el que vulguis i el guardonat Fins que surti el sol, va confessar en una entrevista a Instagram amb l’escriptor gallec Yago Sparks que el protagonista d’una de les seues recents novel·les eròtiques està basat en Can Yaman. Maxwell va revelar que té una foto de l’actor al seu escriptori i es refereix a aquesta obra, titulada A què estàs esperant?, com "la meua novel·la amb Can Yaman".

Durant la conversa, Megan va detallar: "Quan començo a escriure una novel·la, sempre imagino el tipus d’home que vull crear, i en aquesta ocasió, el protagonista és Can. És una novel·la eròtica que segueix a Tampoco demano tant, i en ella el personatge principal, anomenat Can, és un reflex del propi Yaman". A més, l’escriptora va agregar: "Volia que el personatge tingués l’aspecte físic de Can Yaman".

Llibre de Can Yaman

El protagonista, Can Drogo, és un pilot i hereu d’una empresa aeronàutica, un home atractiu, ric i encantador. Encara que pot tenir qualsevol dona, cap no aconsegueix realment captar el seu interès. D’altra banda, Sonia Becher, la propietària d’una empresa d’esdeveniments i agència de models, és divertida, audaç i oberta, característiques que la fan destacar. Tanmateix, Can no la veu com el seu tipus... fins que comença a sentir gelos quan ella mostra interès en altres homes.

A què estàs esperant? és una novel·la plena de passió, relacions familiars, diversió i moments inesperats, on l’amor pot sorprendre’t de les maneres més inesperades. Un relat que t’atraparà amb els seus girs i emocions, fent que el cor bategui més ràpid del que un podria preveure.