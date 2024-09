Luisana Lopilato y Michael Bublé no tendrán más hijos

Después de 15 años juntos y 4 hijos en común (Noah de 11 años, Elias de 8, Vida de 6 y Cielo de 2), la inolvidable Mia Colucci de Rebelde Way ha confirmado que no piensa tener un quinto hijo con Michael Bublé.

"No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y en sus actividades. Y acompañar a tres es difícil, no

me quiero imaginar cuando Cielito empiece con sus cosas también», explicó la actriz. Recientemente, ella se ha mudado con toda la

familia a una lujosa mansión en Hollywood, convirtiéndose en vecinos de famosos como Jennifer Aniston o Keanu Reeves. Antes

vivieron varios años en Burnaby, en el Distrito Regional del Gran Vancouver.