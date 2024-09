Nicole Kidman marxa del Festival de Venècia en saber que havia mort de la seua mare

La reconeguda actriu australiana Nicole Kidman, de 57 anys, ha optat per no assistir a la gala de clausura del Festival de Venècia, on anava a ser guardonada amb la Copa Volpi a la millor actriu pel seu paper a Babygirl, pel·lícula en la qual comparteix protagonisme amb Antonio Banderas. La notícia de la mort de la seua mare, Janelle Ann Kidman, en arribar a Venècia, va ser un cop devastador per a l’actriu, portant-la a prendre la difícil decisió de tornar per estar amb la seua família.

Durant la cerimònia de cloenda al Palau del Lido, la directora de Babygirl, Haila Rijn, va llegir un comunicat en nom de Kidman. En el missatge, Nicole va expressar el seu dolor i va dedicar el premi a la seua mare, destacant el seu paper fonamental en la seua vida. "Avui he arribat a Venècia només per rebre l’esquinçadora notícia de la pèrdua de la meua increïble mare. Aquest premi és per a ella. Tot el que soc, l’hi dec a ella. El meu cor està trencat", va compartir l’actriu en el seu emotiu missatge.

Nicole Kidman

Dies abans de la tragèdia, Kidman havia enlluernat a la catifa roja del festival juntament amb Banderas, mostrant la seua habitual elegància. L’actriu sempre ha destacat la influència de la seua mare en la seua vida i carrera, subratllant el seu suport incondicional. El gener de 2022, durant la pandèmia, Nicole va viatjar a Austràlia per ser al costat de Janelle, en un retrobament que va ser especialment significatiu després de mesos de separació a causa del COVID-19.

Nicole Kidman.

Nicole va recordar en una entrevista com, malgrat les restriccions, van aconseguir disfrutar juntes de moments especials, com una visita a una exposició de Matisse, una experiència que va descriure com a inoblidable. La pandèmia havia separat Nicole de la seua mare durant mesos, fent que el temps que van passar juntes fos encara més valuós. "No hi ha res com poder abraçar la meua mare després de tant temps", va reflexionar l’actriu, que va passar el confinament en Tennessee al costat del seu espòs, el músic Keith Urban.