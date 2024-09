Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Antena 3 estrenarà aquesta nit la nova entrega d’adults de La Voz amb Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi i Malú com a coaches del programa presentat per Eva González. Aquesta temporada tornarà a mostrar l’impactant nivell de veus anònimes i avui els quatre artistes del panorama musical començaran a reclutar cantants per als seus equips.