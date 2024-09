Can Yaman conquereix Netflix amb la segona temporada de Viola Come Il Mare

El retorn de Can Yaman a Netflix ha causat un gran impacte, consolidant-se com una de les estrenes més esperades. La segona temporada de "Viola Come Il Mare", protagonitzada per l’actor turc i Francesca Chillemi, va arribar a la plataforma de streaming el passat 7 de setembre, encara que, de moment, només està disponible a Itàlia. Els nous episodis d’aquesta producció italiana han estat rebuts amb entusiasme, assolint ràpidament el Top 10 dels continguts més vistos a Netflix, posicionant-se en el número 7 de la classificació.

L’èxit de la sèrie reflecteix el gran interès del públic per la trama i per l’actuació de Can Yaman. Encara que la primera temporada es va emetre en Antena 3 abans d’arribar a Netflix a Espanya, encara no hi ha una data confirmada per a l’estrena de la segona temporada al nostre país. Els seguidors espanyols hauran d’esperar una mica més per a disfrutar dels nous capítols.

A més, s’ha confirmat que "Viola Come Il Mare" ha estat renovada per a una tercera temporada, la qual cosa demostra la confiança en aquesta producció per part del grup Mediaset. Segons declaracions de Berlusconi, aquesta sèrie ha contribuït significativament a reduir la bretxa amb el seu principal competidor, RAI 1. La ficció no només ha triomfat en televisió, sinó que també ha estat un dels continguts més populars a la plataforma Mediaset Infinity.

Viola menja il mare

La sèrie segueix la història de Viola Vitale (Francesca Chillemi), que, després de treballar en el món de la moda a París, torna a la seua ciutat natal, Palerm, per tal de trobar el pare que mai no va conèixer. Allà, comença a treballar com a reportera policial, on coneix l’inspector Francesco Demir (Can Yaman), un home amb gran habilitat per resoldre casos, però amb una profunda desconfiança en la humanitat.