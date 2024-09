RTVE oferirà tota la celebració del 72è Festival de Sant Sebastià

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià comença avui. La programació de RTVE s’omple de cine per oferir amb tot detall el que passi durant la celebració i han instal·lat una carpa a la plaça de l’Ajuntament per atansar els espectadors al certamen. La 2 oferirà avui a les 21.00 hores la gala d’inauguració. Demà, a partir de les 23.45 hores es podrà veure l’entrega del Premi Donostia a Cate Blanchett i a Javier Bardem, reconegut en l’edició passada, però el recollirà aquest any. El dissabte 8 La 2 també emetrà la gala de clausura en la qual es donarà el premi a Pedro Almodóvar i es coneixeran tots els guardons. A més, per conèixer tota l’actualitat del festival, hi haurà un programa diari, RTVE es cine, en directe a les 20.15 h a La 2, i RTVE Play oferirà un canal temàtic per poder gaudir de tota la informació.