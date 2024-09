Gran participació a l''OP FEST', el concurs musical de La Xarxa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 160 persones del voltant del territori s’han presentat per participar en l’OP FEST. Ja ha acabat la fase d’inscripció i ara comença la fase on cada televisió local de les 33 que hi participen, entre elles Lleida Televisió, escolliran la cançó representant. D’aquestes 33 composicions musicals, a través de les votacions de les televisions locals, s’elegiran els catorze concursants que finalment participaran en una única gala televisada en directe, en la qual entre les televisions i l’audiència decidiran quina consideren que és la millor cançó de l’any.

D’aquesta manera, la Gran Gala, l’entrega final, se celebrarà l’11 de gener del 2025 al Teatre Auditori de Cardedeu, i tindrà tots els ingredients d’un gran xou: música, ball, espectacle i votacions. Un festival sense precedents a Catalunya per donar importància al gran nivell creatiu dels artistes emergents.