Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet avui Lleida Activa, que s’endinsarà en la Fira de Sant Miquel de Lleida per conèixer les primeres novetats del sector agrari, com la jornada Agrifood Next, un espai que vol revolucionar l’emprenedoria i el desenvolupament dels productors. També parlaran del Congrés BIT sobre tendències, innovació i bioeconomia.