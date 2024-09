Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La 2 La Trampa rep avui la visita de la periodista Olga Viza. Pep Plaza l’entrevistarà per parlar d’algunes de les seues vivències més sorprenents, com quan es va colar a l’escenari de Montserrat Caballé per demanar una entrevista a la cantant. Però Plaza haurà de descobrir quina de totes és veritat i quina és una mentida.