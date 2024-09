La crisi econòmica i la corrupció al Líban, avui a '60 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de Canal 33 60 minuts emet aquesta nit El Líban: l’atracament del segle. Des de fa més de tres anys, el Líban s’enfonsa en una crisi econòmica sense precedents. Les principals institucions financeres estan disposades a ajudar el país perquè es recuperi, però la corrupció evita qualsevol esperança de trobar una solució.

Així, es tracta d’un documental que explicarà la història per entendre la crisi d’aquest país tan important per a l’estabilitat de l’Orient Mitjà. Totes les grans institucions financeres demanen que l’elit política libanesa formada per antics senyors de guerra i multimilionaris es comprometi a acabar amb la corrupció, accepti reformes i obri comptes amb els bancs per saber quants diners s’han perdut durant les últimes dècades. Una decisió que rebutgen malgrat la desesperació de la població del Líban.