José Mourinho adverteix al futur marit de la seua filla amb fama de faldiller: 'No juguis amb ella'

L’entrenador José Mourinho, famós pel seu caràcter i èxits en el futbol, ara enfronta una prova personal fora del camp. La seua filla Matilde, influencer de 28 anys, es prepara per casar-se amb Danny Graham, un jove britànic amb una reputació de festaire i la vida social del qual ha estat motiu de preocupació per al tècnic.

El casament se celebrarà l’octubre a l’encantador poble portuguès d’Azeitão, lloc lligat a la família Mourinho. Matilde i Danny porten més de nou anys junts, superant alts i baixos, i malgrat l’historial del jove, Mourinho sembla haver acceptat finalment la relació. Danny prové d’una família adinerada i els seus germans grans, coneguts per la seua participació en un reality britànic, no han ajudat a calmar els dubtes de Mourinho, que ha intentat protegir la seua filla des de l’inici de la relació.

La paciència de Mourinho ha estat posada a prova per l’agitada vida social de Danny. Tanmateix, després d’anys de relació i diverses advertències, l’entrenador ha decidit donar el seu vistiplau al compromís. Matilde, a més de la seua exitosa carrera com a influencer amb més de 51.000 seguidors i la seua marca de joies, ha aconseguit superar les inquietuds del seu pare, qui ara recolza el matrimoni, com va demostrar en deixar emojis a la publicació del compromís de la seua filla en xarxes socials.

Aquest pròxim esdeveniment familiar marca un nou capítol en la vida de l’entrenador anomenat "The Special One", que ara cedeix davant de l’amor de la seua filla, malgrat els dubtes inicials sobre el caràcter del seu futur gendre.