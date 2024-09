Meryl Streep denuncia a l’ONU el sofriment de les dones afganeses sota el règim talibà

L’actriu Meryl Streep ha denunciat amb força la situació de les dones a l’Afganistan durant la seua intervenció en l’ONU, on va llançar una afirmació contundent: “Avui, a Kabul, una gata té més llibertat que una dona”. Amb aquesta impactant frase, va voler visibilitzar la severa opressió que pateixen les dones sota el règim talibà, que continua restringint els seus drets de manera alarmant des de la presa del poder l’agost de 2021.

Streep va detallar com una gata pot realitzar activitats simples, com asseure’s sota el sol o perseguir un esquirol al parc, mentre que a les dones afganeses se’ls nega l’accés a drets bàsics. Aquesta dura comparació entre la llibertat dels animals i la repressió de les dones subratlla el sofriment que viuen dia a dia.

Per la seua part, la figura del gat ha pres un gir inesperat en el debat feminista, després dels polèmics comentaris del senador JD Vance, que es va referir de manera despectiva a les dones demòcrates com a “senyores gates sense fills”. Aquest intent d’insult ha acabat per reforçar el símbol de la gata com un emblema feminista, en associar-se amb la independència i la resistència femenina.

Dones a l’Afganistan.CNN

El panorama a l’Afganistan s’agreuja constantment. Malgrat les promeses inicials de respectar els avenços en els drets de les dones, els talibans han imposat lleis estrictes que anul·len la seua llibertat, com la prohibició de recitar l’Alcorà en públic, parlar amb homes fora de la seua família o sortir sense cobrir-se completament. Aquestes normes, presentades sota l’excusa de protegir les dones, són en realitat un pretext per controlar-les i silenciar-les.

A l’agost, es va aprovar la llei de "Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici", que exigeix que les dones es cobreixin el rostre i condemna qualsevol manifestació pública de la seua veu, ja sigui cantant, parlant o recitant. Aquesta llei marca un nou retrocés en els drets femenins, aplicant una de les interpretacions més estrictes de la llei islàmica.

Dones afganesas cobertes per complet.Agència Efe

Davant d’aquesta situació, la comunitat internacional ha mostrat la seua preocupació per la pèrdua de drets. Meryl Streep va afirmar durant l’esdeveniment que “un esquirol té més drets que una nena afganesa”, referint-se a la prohibició de les dones d’accedir als parcs públics. Streep va fer un anomenat clar: “Si la comunitat internacional s’uneix, podem canviar les coses en l’Afganistan i salvar les dones d’aquesta opressió”.

António Guterres, secretari general de l’ONU, també es va pronunciar en l’acte, assenyalant que l’Afganistan mai no progressarà sense el paper actiu de les dones en la societat. En resposta, els talibans van negar les acusacions, afirmant que “respecten les dones i no les compararien amb un gat”.