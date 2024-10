La nova prova de RTVE serà el 2 de novembre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La prova teòrica de les oposicions de RTVE per a Informació i Continguts, suspesa aquest diumenge per suposades filtracions, ja té nova data i serà el proper dia 2 de novembre. Així ho va decidir la Comissió d’Ocupació de l’organització pública al ser un tema que ha afectat més de 5.000 persones, que s’havien preparat per optar a algunes de les 474 places que oferien i que van acabar concentrant-se diumenge davant de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universidad Complutense de Madrid. Els membres del tribunal de l’oposició van presentar la seua dimissió aquest dilluns, per la qual cosa el dia que se celebri l’examen hi haurà un nou tribunal i cadascun dels membres no podrà conèixer les preguntes dels altres. RTVE vol obrir una investigació per saber si la filtració va poder ser obra del personal intern que treballa a les acadèmies de formació.