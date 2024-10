Ana Obregón i les seues confessions més íntimes al documental 'Paparazzi' de Movistar Plus+

Les càmeres dels paparazzis han estat testimonis de moments clau en la vida de les celebritats, i ara, Movistar Plus+ ens porta rere la lent amb la seua nova sèrie documental 'Paparazzi', llançada el 29 de setembre. Aquest projecte ofereix una mirada profunda al controvertit univers dels fotògrafs que busquen l’exclusiva perfecta, revelant les tensions, sorpreses i dilemes ètics que envolten a aquesta multimilionària indústria.

La sèrie, produïda per Kometa Producciones Audiovisuales, consta de tres episodis on els paparazzis més famosos d’Espanya comparteixen les seues històries. Al llarg dels capítols, els espectadors coneixeran els escàndols més sonats, les relacions entre els fotògrafs i les celebritats, i com ha evolucionat aquest dinàmic negoci.

El documental compta amb testimonis de personatges icònics, com els fotògrafs Antonio Montero i Mickey Leshay, i figures públiques com Ana Obregón, Marta Sánchez, Francisco Rivera i Norma Duval. Experts en premsa, com Jaime Peñafiel i Martín Bianchi, també aporten els seus coneixements sobre la indústria.

Santi Acosta.Movistar+

Un punt clau en la sèrie és l’anàlisi de com les celebrities han aconseguit blindar la seua privacitat, amb sentències importants com la del cas d’Elsa Pataky, que ha marcat un abans i un després en l’activitat dels paparazzis. A més, es destaquen exclusives recents com la de Tamara Falcó i Íñigo Onieva, o la famosa fotografia de Genoveva Casanova i Federico de Dinamarca.

Amb aquest projecte, Movistar Plus+ reforça el seu compromís amb el contingut de no ficció de qualitat, submergint l’espectador en un món tan fascinant com polèmic, on els fotògrafs encara aconsegueixen arribar on pocs s’atreveixen.