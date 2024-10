Noves revelacions sobre els vídeos íntims de Juan Carlos I sacsegen la monarquia

Els escàndols entorn de Juan Carlos I continuen creixent, i María Patiño ha aconseguit acaparar l’atenció del públic amb noves revelacions en el programa Ni que fóssim shhh. Durant l’últim episodi, Patiño va mantenir en suspens més de 25.000 espectadors que es van connectar a YouTube per escoltar detalls inèdits sobre els polèmics vídeos de l’emèrit amb algunes de les seues amants. La presentadora, fidel al seu estil, va retardar la revelació, fins i tot es va posar a cuinar en directe abans de revelar l’esperada bomba.

El punt culminant va arribar quan Amadeo Martínez Inglés, un coronel retirat de l’exèrcit espanyol, va intervenir per oferir informació detallada sobre el contingut dels vídeos íntims de l’exmonarca. Segons Martínez, els serveis d’intel·ligència de l’exèrcit visionaven aquests materials en privat, i el contingut era tan comprometedor que "les fotos que han sortit són només la punta de l’iceberg". A més, el coronel va assegurar que els vídeos involucren personalitats molt conegudes del món de l’espectacle, inclosa Bárbara Rey, qui ha estat una figura clau en les filtracions.

Martínez, autor de llibres sobre la vida privada del rei, va confirmar que existeixen enregistraments i àudios que revelen el comportament de Juan Carlos I no només amb Bárbara Rey, sinó amb altres celebritats. "Hi ha material molt comprometedor, i això no s’aturarà", va assegurar el coronel, afegint que els enregistraments van ser realitzats tant pels serveis secrets com per Bárbara Rey, que va millorar les seues habilitats per filmar de manera discreta amb el temps.

L’exmilitar també va destacar que Juan Carlos estava sempre sota la vigilància dels serveis d’intel·ligència, els qui recopilaven informació de totes les seues activitats. Va afirmar que el monarca, mentre mantenia relacions íntimes amb Rey, arribava a fer trucades sense saber que les seues línies estaven intervingudes, deixant un rastre de converses comprometedores.

Martínez va acabar dient que Juan Carlos I va ser un "depredador sexual" que tractava a les dones com a objectes. Encara que algunes de les proves han sortit a la llum, hi ha moltes més imatges i vídeos per descobrir, que podria entelar encara més la reputació de l’exmonarca i desencadenar noves controvèrsies en el futur.