Les víctimes de l'anticonceptiu Essure, avui a 'Salvados'

La Sexta emet avui a les 21.25 hores una nova entrega de Salvados. El format dona veu a les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure, un dispositiu utilitzat per més de 80.000 dones a Espanya i un milió a tot el món. Aquest implant, col·locat a les trompes de Fal·lopi, provoca una inflamació que les obstrueix de forma permanent. Durant més d’una dècada, es va vendre com una alternativa ràpida i indolora a la lligadura de trompes que no necessitava operació, però a moltes els va destrossar la vida i es van veure impotents al veure com ningú no les creia. L’any 2017 se’n va paralitzar la venda, però actualment moltes de les víctimes continuen patint seqüeles molt greus i Espanya ha estat pionera a jutjar les empreses responsables d’aquest escàndol. Hi ha una història darrere de cada dona i el presentador Gonzo dona l’oportunitat que puguin ser explicades.