La història del galió San José, aquesta nit a 'En Portada'

El programa de reportatges i documentals d’investigació En Portada emet aquesta nit (23.30 h) a La 2 Historia de un galeón. El presentador Lorenzo Milá conduirà aquesta anàlisi i recreació de la llegenda del galió espanyol San José. Segons explica la història, la nau es va enfonsar al mar Carib fa més de 300 anys, el 1708, després d’una batalla contra corsaris anglesos, quan tornava carregat d’or i plata a Espanya des de Colòmbia. L’any 2015 les seues restes van ser localitzades al fons del mar i ara, Espanya, Colòmbia i alguns pobles –com la nació Qhara Qhara– de Bolívia reclamen els seus drets sobre l’embarcació. Per a Espanya és una tomba de guerra en la qual van morir gairebé 600 espanyols. Per la seua part, Colòmbia argumenta que el galió es troba a les seues aigües i que han iniciat una campanya científica per “descobrir-ne” els secrets.