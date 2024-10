La 1 recorda els millors moments de la família Flores a la televisió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La 1 Viaje al centro de la tele repassarà avui a les 23.20 h alguns dels moments més emblemàtics de la família Flores. Es podran escoltar les millors cançons de Lola Flores, Antonio Flores, Rosario i Lolita i també recordaran moments de la seua vida professional i personal. El format rescatarà episodis inèdits i situacions que han marcat la memòria col·lectiva de moltes generacions. Abans, a les 20.30, l’espai de La 2 Días de cine rebrà la visita de l’actriu Paz Vega. Després de molts anys davant de les càmeres en importants títols del cine espanyol i internacional com Carmen, Rambo V o Sota la pell, el presentador Gerardo Sánchez entrevistarà Vega per parlar de Rita, el seu primer llargmetratge com a directora de cine. El format també repassarà com cada divendres les millors estrenes de la setmana.