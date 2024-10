Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La Sexta Equipo de investigación descobreix avui quin és l’origen de les olives. Glòria Serra es desplaça fins a Andalusia, on es conrea més oliva per servir de tapa i analitza els robatoris al camp. Però hi ha una dada més: moltes de les olives que es consumeixen són d’Egipte i el Marroc.