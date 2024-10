Qui és qui en 'El Turc', la sèrie més esperada del 2025

Can Yaman torna amb força en El Turco, una sèrie que ha generat gran expectativa entre els seus seguidors. Presentada recentment a Canes, aquest nou projecte promet ser un dels més comentats en els propers mesos. La producció està prevista per al febrer de 2025, i encara que Disney+ va decidir no seguir endavant amb la sèrie, Ay Yapim ha aconseguit col·locar-la en GAIN, una de les plataformes de streaming més rellevants de Turquia, amb més de dos milions d’usuaris. Per als qui no puguin esperar la seua estrena, ja és possible descarregar l’aplicació de GAIN en dispositius mòbils.

La història d’El Turco està inspirada en la novel·la d’Orhan Yeniaras i se centra en Balaban Hasan, un soldat de l’Imperi Otomà. Conegut per la seua imponent presència i per dominar diverses llengües, Balaban destaca no només per la seua força, sinó també per la seua astúcia. Aquest personatge, ple de matisos, serà interpretat per Can Yaman, que ha generat una gran expectativa pel seu retorn a la televisió.

Un dels atractius més grans d’aquesta sèrie és el seu elenc internacional. Greta Ferro interpreta Glòria, mentre que Will Kemp dona vida a l’enigmàtic Marc. Sai Bennet, al paper de Diana, i David Nykl com el príncep Francesco, també formen part del repartiment. A això se sumen noms com Magnus Samuelsson i Kieran O'Reilley, que completen un repartiment de luxe que ha causat enrenou en xarxes socials.

Can Yaman

La trama d’El Turco es desenvolupa en el context de la Batalla de Viena, un moment clau en la història de l’Imperi Otomà. Després de ser traït i condemnat a mort, Balaban aconsegueix escapar i es refugia en un petit llogaret dels Alps italians. Allà, els vilatans, lluny de veure-ho com un enemic, l’acullen i cuiden, permetent-li refer la seua vida. Belaven es converteix al protector del llogaret, ajudant els vilatans a enfrontar-se als abusius impostos del seu senyor feudal.

La sèrie promet un final ple d’acció, amb Balaban formant un equip inesperat per enfrontar-se a Marco, un vell enemic que reapareix per desencadenar el caos. Al costat d’ell, personatges com una bruixa convertida en curandera i una nena sense llar que es transforma en la primera dona mestissa, lluitaran per protegir Moena. El Turc, sens dubte, oferirà una barreja d’història, acció i emoció que mantindrà a l’audiència al caire dels seus seients.