El programa de La Sexta Equipo de investigación celebra els 500 programes amb l’estrena del reportatge Minipisos. La presentadora Glòria Serra analitza una de les principals preocupacions dels espanyols: la problemàtica de l’habitatge, una situació que va en augment a mesura que creixen les ciutats. Així, Serra explica com la recerca de solucions econòmiques dona lloc a pisos cada vegada més petits i, moltes vegades, il·legals.

D’aquesta manera, el format examina la tendència de dividir habitatges en petits espais de tan sols 20 metres quadrats, com a València, que permet la construcció d’obra nova de 24 metres. A més a més, revela l’existència de minipisos il·legals de tot just 7,5 metres i el fenomen flexliving, un negoci en el qual ofereixen petits apartaments sobre sòl terciari, sota la normativa hotelera, per 1.000 euros al mes.