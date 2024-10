Elisa Mouliáa denuncia agressió sexual d’Íñigo Errejón i desencadena una tempesta mediàtica

L’actriu Elisa Mouliáa, coneguda pels seus papers a Águila Roja i Servir i protegir, ha denunciat el polític Íñigo Errejón per un presumpte delicte sexual, un pas que ha fet amb proves i testimonis disposats a confirmar el seu relat. Segons Mouliáa, els fets van ocórrer en una festa a què ella havia convidat Errejón, i on, assegura, es va produir l’atac.

La denúncia, presentada en la Brigada Provincial de Policia Judicial, detalla que a la festa Errejón, aparentment motivat per un atac de gelos, l’hauria agafat i portat per força a una habitació de l’habitatge, on l’hauria retingut. Allà, i segons consta en la denúncia a què va accedir Ok Diari, Errejón va tancar la porta amb balda per impedir que Mouliáa sortís, començant a besar-la i tocar-la sense consentiment, a més de fer-li comentaris lascius i treure-li el sostenidor. La situació es va tornar encara més violenta quan, segons l’actriu, Errejón va intentar avançar en els tocaments.

Mouliáa també va assenyalar en la seua declaració que el polític li va demanar que l’acompanyés a la seua casa com a condició per deixar-la sortir de l’habitació, i ella va accedir per poder escapar-se de la situació. Una vegada al domicili d’Errejón, assegura que l’actitud va persistir, i ell va tornar a besar-la i tocar-la sense consentiment, provant de portar-la a l’habitació fins que l’actriu va reaccionar dient-li “Només sí és sí, sembla mentida que m’estigui passant això amb tu”. Davant d’aquesta confrontació, Errejón, segons el relat de Mouliáa, hauria agraït el comentari dient que li serviria per a “futurs trobades”.

Iñigo Errejón

En un context de creixent atenció mediàtica, la periodista Cristina Fallarás també va compartir en xarxes socials una denúncia anònima on una altra dona assenyalava haver patit “violència masclista” d’un polític madrileny, que va descriure com a “psicòpata i maltractador psicològic”. La denúncia va deixar entreveure una imatge d’abús i manipulacions psicològiques que van resultar commovedores i preocupants per a molts dels seus seguidors.

En resposta a aquesta situació, Errejón va emetre una carta pública aquest dijous, en la que anunciava que, després d’anys d’intensa activitat, es retirava temporalment a causa del seu esgotament físic i emocional. Aquest missatge va ressonar com un comiat inesperat, deixant la societat pendent de com evolucionaran els fets.