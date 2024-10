Avui 'Equip d’Investigació' assoleix 500 programes amb un reportatge sobre minipisos

Aquest divendres, el programa Equip d'Investigació de laSexta assolirà una fita important en emetre el seu programa número 500. Per celebrar aquest aniversari, presentaran el reportatge titulat Minipisos, que començarà les 22:30 hores. Aquest episodi abordarà un tema que preocupa molts espanyols: el problema habitacional. A mesura que les ciutats continuen expandint-se, sorgeix la necessitat de solucions més econòmiques, la qual cosa ha portat al desenvolupament d’habitatges de dimensions cada vegada més reduïts i, fins i tot, en ocasions, il·legals.

El reportatge examina la tendència de dividir espais per crear minipisos que poden tenir només 20 metres quadrats. A la Comunitat Valenciana, per exemple, la normativa permet construir nous habitatges de tan sols 24 metres quadrats. A més, el programa donarà a conèixer l’existència de minipisos il·legals de fins 7,5 metres quadrats, una situació que ha generat alarma social.

Equip d’Investigació s’ha establert com un referent del periodisme d’investigació a Espanya. Dirigit per Glòria Serra, aquest programa s’ha convertit en l’espai de reportatges més vist a la televisió. El seu equip, format per 50 professionals compromesos, inclou diverses àrees com a direcció, redacció, producció, edició i realització. Des de la seua creació, han entrevistat prop de 15.000 persones i posseeixen un arxiu impressionant amb més de 20.000 hores d’enregistrament.

Al llarg de la seua trajectòria, el programa ha tractat temes crucials i controvertits. En els seus primers episodis, va oferir informació rellevant sobre el 23 F i va destapar casos com el de Jesús Gil. També ha investigat irregularitats en la SGAE, el patrimoni de Los Franco, i nombrosos casos de corrupció, com la contractació a dit d’Urdangarín.

Aquest any, Equip d’Investigació ha estat guardonat amb l’Antena d’Or 2024, un prestigiós reconeixement tant per a Glòria Serra com per al programa. L’entrega del premi està programada per al 16 de novembre, la qual cosa reafirma la seua posició com un pilar en el panorama televisiu espanyol. Sens dubte, el seu compromís amb la veritat i el rigor periodístic l’han portat a convertir-se en un referent del periodisme d’investigació al país.