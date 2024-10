Les fotos més íntimes de Javier Bardem retratat per la seua dona, Penélope Cruz

Javier Bardem i Penélope Cruz van obrir les portes de la seua intimitat en una entrevista recent per a The Gentleman’s Journal, on van parlar sobre la seua relació i van compartir moments molt personals. En la sessió de fotos, presa per la mateixa Penélope a la seua llar de Madrid, Bardem va mostrar el seu costat més quotidià, posant en escenes íntimes com en la dutxa o mentre preparava cafè, mostrant una faceta propera i natural que rares vegades es veu.

Durant l’entrevista, Bardem, de 55 anys, va recordar el primer moment en què va conèixer Cruz el 1992, en el rodatge de Pernil Pernil, quan ella tenia només 17 anys i a ell, 22. “Ens mirem i alguna cosa va succeir, una cosa que no es pot explicar,” va comentar l’actor, al·ludint a una connexió immediata que, tanmateix, no es va transformar en una relació amorosa fins 15 anys després, quan van tornar a coincidir en el set de Vicky Cristina Barcelona el 2008. "Ens vam adonar que el sentiment seguia allà, molt viu," va confessar Bardem, sorprès de com l’espurna havia perdurat amb el temps.

L’actor també va reflexionar sobre el fet que es van conèixer abans d’assolir la fama, una cosa que considera vital en la seua relació. “Ens vam conèixer abans de tot el soroll, abans de l’èxit,” va subratllar Bardem, valorant l’haver-se trobat en una etapa més senzilla de les seues vides, el que els va permetre conèixer-se “de veritat”.

Javier Bardem Gentlemas's Journal/Penélope Cruz

La parella, que es va casar en una cerimònia privada a les Bahames el 2010, és mare i pare de Leo, de 13 anys, i Lluna, d’11. Durant l’entrevista, Bardem va parlar del seu rol com a pare, admetent que “educar algú és la responsabilitat més important que pots tenir” i que, per fer-ho bé, primer cal avaluar-se i educar-se a un mateix. Aquesta perspectiva reflecteix el seu compromís no només amb la seua carrera, sinó també amb la seua família.

En la seua carrera, Bardem i Cruz han compartit pantalla en diverses ocasions, en pel·lícules com El advocat del crim i Todos el saben. Mentre Cruz protagonitza Ferrari (2023), Bardem està immers en projectes com a Duna: Part dos i Monstres: La història de Lyle i Erik Menéndez, on interpreta José Menéndez, el pare dels germans.

Javier Bardem en la duchaGentlemas's Journal/Penélope Cruz

El mes passat, durant el Festival de Cine de Sant Sebastià, Bardem va dedicar un emotiu agraïment a Penélope en rebre el Premi Donostia. "Agraeixo a la dona que estimo per ser la persona increïble que ets i per com sempre estàs allà per a la família i els amics, ” va expressar, visiblement commogut per la seua companya de vida.