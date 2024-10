Les Jornades per a l'Excel·lència, amb Mariví Chacón, a Lleida Televisió

Una de les conferències de les Jornades per a l’Excel·lència. - LLEIDA TELEVISIÓ

Lleida Televisió emetrà avui dos programes de l’11a edició de les Jornades per a l’Excel·lència, que es van celebrar el 4 i 5 d’octubre a Esterri d’Àneu. El certamen va abordar el futur dels joves als territoris d’alta muntanya i unes quaranta persones van debatre parlant de la seua visió i la seua experiència a nivell laboral, esportiu o associatiu, entre d’altres. A les 13.00 h està previst el resum i a les 18.00 h es podrà seguir l’especial que presenta Mariví Chacón en el qual conversarà amb diferents participants de les jornades i, durant el matí, emetran totes les conferències íntegres. Més tard, a les 21.15 h, arriba una nova entrega de Lleida Activa en la qual Noelia Burgos parlarà amb Manel Llaràs, president de Pimec Comerç de Lleida, sobre com mantenir viva la Castanyada en una societat que està més influïda per Halloween.