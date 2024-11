Iker Jiménez denuncia la devastació a Paiporta després de la DANA

L’equip d’Horizonte, liderat per Iker Jiménez, es va traslladar a València per reportar en viu des de la zona més afectada per la DANA. En Paiporta, un dels pobles amb més impacte, es registren almenys 40 desapareguts i l’assistència encara no ha arribat. Jiménez, visiblement commogut, va intentar amplificar el clamor dels residents que, des de les seues cases, sol·licitaven aigua i aliments en una situació d’emergència total.

El periodista va deixar clar que la solidaritat és crucial en aquests moments difícils. “Aquí es necessita ajuda real, no disputes polítiques. Els relats són esquinçadors, com el de persones que expliquen com la riuada es va portar als seus fills. Això és una zona de guerra”, va relatar Iker, amb llàgrimes als ulls, transmetent el profund sofriment de la comunitat.

El sofriment a Paiporta no es limita a les pèrdues materials. També ressalta la solidaritat entre veïns, qui malgrat haver-ho perdut tot, s’ajuden entre si. En aquest context, figures com Ángel Gaitán van arribar al poble amb furgonetes atapeïdes d’aigua i aliments, brindant un respir enmig del caos.

Iker Jiménez

Iker Jiménez no va amagar la seua inquietud en descriure la situació: “Les persones estan sobrevivint en condicions extremes, sense accés a aigua ni serveis bàsics. Han perdut les seues cases i els seus somnis”. Amb profunda emoció, va compartir un missatge de la seua filla, que va destacar l’orgull dels seus amics de 12 anys en veure'l ajudar les víctimes. “Això ens ha deixat una empremta profunda. Ens recorda el privilegiats que som i quantes coses oblidem”, va reflexionar Iker.

La tragèdia també ha revelat la cara fosca del desastre, amb casos de saquejos en habitatges i vehicles. Durant la transmissió, Jiménez va alertar sobre individus que intenten aprofitar la foscor i el desordre per robar, fins i tot amb famílies presents a les seues cases. “Hem vist intents de robatori. La Guàrdia Civil arrisca la seua seguretat per evitar que persones en treguin profit d’aquesta situació, fins i tot en àrees on hi ha morts,” va advertir Iker, subratllant la greu amenaça que enfronta la comunitat.

La transmissió en directe va acabar amb Iker mostrant una barreja d’emocions. Aquest desastre quedarà gravat en la memòria col·lectiva, simbolitzant tant la solidaritat humana com la pitjor cara de la societat. La situació exigeix un esforç conjunt i urgent per ajudar els qui han estat afectats per aquesta devastadora catàstrofe.