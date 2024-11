Can Yaman dedica unes emotives paraules a la víctimes de la DANA al Festival de Cadis

El Palau de Congressos de Cadis va viure una nit especial amb la celebració del South International Series Festival, un esdeveniment que es consolida com a cita clau per a amants de la televisió i la indústria audiovisual. En aquesta segona edició, tota l’atenció ha recaigut en Can Yaman, el reconegut actor turc, qui ha aconseguit conquerir el públic gadità i ha desencadenat una onada d’entusiasme entre els seus seguidors. Can, en una trobada recent, també va compartir els seus pensaments sobre la seua carrera i els seus futurs projectes al món de l’actuació.

En la roda de premsa de dimecres, l’actor es va asseure al costat de Joan Álvarez, director del festival, per mantenir una xarrada en la qual Can va sorprendre en revelar que està aprenent espanyol. Tot i que encara no domina l’idioma amb fluïdesa, ha demostrat el seu interès a connectar amb el públic hispanoparlant. Durant la conversa, l’actor va preferir expressar-se en italià, la llengua que ha estat la seua companya durant els últims anys vivint a Itàlia. Can Yaman no oculta les seues ganes d’obrir-se camí al mercat espanyol, una meta que considera un somni i que ja comença a forjar al costat del seu equip.

Dins del marc del festival, Can Yaman va rebre un reconeixement per la seua trajectòria i els seus projectes solidaris. Durant el discurs d’agraïment, va dedicar unes emotives paraules a les víctimes de la DANA que afecta actualment Espanya. El temporal ha provocat pluges torrencials i ha deixat seriosos danys, especialment a la Comunitat Valenciana i Albacete. Amb diverses persones desaparegudes i un número de morts en augment, les tasques de rescat continuen i diverses zones del país, entre elles Ceuta, mantenen l’alerta taronja davant de les possibles pluges.