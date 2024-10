Can Yaman: "Estic obsessionat amb aprendre espanyol, estudio quatre hores, sis dies a la setmana"

Can Yaman

Dimecres passat, Can Yaman va oferir una roda de premsa al Palau de Congressos. En una xarrada amb el director del festival, Joan Álvarez, l’actor va revelar que està estudiant espanyol. Encara que l’entén “bé”, va comentar que encara no se sent “el 100%” còmode en parlar-lo. Tanmateix, Yaman té un objectiu clar: obrir-se camí al mercat espanyol.

Per aconseguir-ho, el seu equip ja està treballant en aquesta direcció. “Han contractat una professora particular que em fa classes a casa quatre hores al dia, sis dies a la setmana. Soc obsessionat amb aprendre espanyol”, va confessar. A més, va esmentar que en acabar les classes, aprofita per veure sèries espanyoles i practicar. “El meu nou objectiu és aprendre'l bé i poder rodar en castellà”, va comentar, ressaltant que assolir aquesta meta li donaria “molta satisfacció”.

Yaman també es va mostrar agraït pel reconeixement rebut al festival. “Aquest suport m’honra molt. He fet sèries que agraden, però ser reconegudes sempre és important”, va afirmar. Amb aquesta projecció a Espanya, l’actor espera visitar el país amb més freqüència. “És un bon punt de partida per iniciar el camí aquí”, va afegir.

A més dels seus reptes personals, Can Yaman va destacar el potencial de col·laboració entre Turquia i Espanya. “Turcs i espanyols poden fer grans projectes junts”, va assegurar. Segons la seua opinió, ambdós països comparteixen un aspecte fonamental: “A Espanya, com en Turquia, en produeixen moltes i volen emetre moltes sèries; som agressius per desenvolupar-nos i això m’agrada. Espanyols i turcs podrien fer un partit perfecte”, va dir, referint-se al mercat espanyol.

Finalment, Can Yaman va expressar que l’aprenentatge de l’espanyol podria obrir-li portes al món hispanoparlant. “Si alguna cosa agrada a Espanya, és molt fàcil que es difongui a tot el planeta”, va assenyalar, convençut que aquesta oportunitat és única ja la que “no es pot renunciar”.