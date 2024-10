Can Yaman: L’estrena de 'El Turc' ve acompanyat d’una nova parella

Can Yaman es va embarcar en una intensa preparació durant sis mesos a Budapest, Hongria, per donar vida al protagonista de l’ambiciosa sèrie El Turco. Aquesta transformació va incloure entrenaments exhaustius d’esgrima, classes d’equitació i sessions d’enregistrament en anglès, a fi de representar Balaban Hasan, un audaç soldat de l’exèrcit mestís que segueix l’islam. En aquest projecte, Yaman comparteix protagonisme amb la italiana Greta Ferro, que s’ha convertit en la seua nova parella en pantalla i en l’interès romàntic del seu personatge en la sèrie.

La producció, que es transmetrà a través de GAIN, una de les plataformes digitals més importants de Turquia, ja compta amb un tràiler oficial que avança una emocionant barreja d’acció, aventures i romanç. El rol de Ferro afegeix un toc de misteri, en interpretar la parella de Yaman en aquesta història històrica i emocional.

Greta Ferro, de 29 anys, prové de Milà i ha destacat com a model i actriu. Encara que va estudiar Economia, la seua passió pel món artístic la va portar a explorar el modelatge i l’actuació, iniciant la seua formació a l’Escola Cívica de Teatro Paolo Grassi. La seua carrera en el cine i la televisió es va enlairar el 2018 amb la seua participació en el curtmetratge d’Armani Una jaqueta. Des d’aleshores, Ferro ha tingut rols protagònics en produccions com Made in Italy i altres projectes de renom.

Can Yaman y Greta Ferro

Avui, Ferro s’uneix a Can Yaman a El Turco, interpretant la parella del soldat otomà que dona vida l’actor turc. Per a Yaman, aquest paper significa un canvi en la seua carrera, ja que li permet explorar personatges històrics i aprofundir en un context diferent del de les comèdies romàntiques que li van donar fama. A més, el seu repte de gravar en anglès i adaptar-se a un ambient internacional marca un avanç professional significatiu. El Turc promet ser una aposta audaç i reveladora tant per a Yaman com per a Ferro, que intentaran conquerir el públic amb aquesta apassionant història.