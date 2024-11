Àmplia cobertura de les eleccions presidencials dels Estats Units

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Estats Units celebren avui les eleccions presidencials en les quals Kamala Harris i Donald Trump mesuraran les seues forces. Per això, la majoria de cadenes emetran especials perquè el públic pugui seguir en directe el desenllaç de les votacions. Nits Sense ficció de TV3 estrenarà a les 22.05 L’elecció: Harris contra Trump.

Es tracta del documental que elabora la televisió pública dels Estats Units abans de cada elecció presidencial per fer una presentació de la personalitat i la trajectòria dels dos candidats. Després del documental, Notícies 3/24 emet una cobertura especial de la nit electoral als EUA. D’altra banda, el format de La Sexta Al rojo vivo programa un directe de més de set hores per cobrir les eleccions amb Antonio García Ferreras. A La 1, Xabier Fortes conduirà l’especial La nit americana: Harris vs. Trump.