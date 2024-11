Investiguen les seus de Netflix a París i Amsterdam per frau fiscal

La policia escorcolla dos seus europees de Netflix per frau. - KYLE GRILLOT / BLOOMBERG

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va escorcollar dimarts dos seus europees de la plataforma Netflix, una situada a París i una altra a Amsterdam, per sospites de suposats delictes de blanqueig, frau fiscal agreujat i de treball fictici de banda organitzada, tot això a com part d’un treball conjunt entre ambdós països, segons fonts judicials van informar a l’agència EFE. Aquesta operació es va portar a terme en el marc d’una investigació iniciada fa dos anys per la Fiscalia Nacional de Finances de França.

D’altra banda, Netflix eliminarà l’1 de desembre 24 sèries i pel·lícules interactives de la secció Especials interactius del seu catàleg com Escapa del Undertaker o Campamento Jurassic World Cretácico: aventura oculta. Els títols interactius són aquells en els quals la trama es basa en les decisions preses pels usuaris i tan sols quatre es quedaran a la plataforma.