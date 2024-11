Can Yaman enlluerna amb Sandokan, la seua gran aposta per a 2025

Can Yaman torna a sorprendre el seu públic amb l’anunci de Sandokan, una sèrie que promet acció i aventures. Inspirada en les novel·les d’Emilio Salgari, aquesta esperada producció es presentarà oficialment al Festival Internacional de Cine de Venècia 2025 amb un avanç exclusiu.

Després de l’èxit d’El Turco, on l’actor va brillar amb la seua interpretació, aquest projecte suposa un dels desafiaments més importants de la seua carrera. A Sandokan, donarà vida al famós pirata, mostrant la seua habilitat en escenes de combat i consolidant la seua reputació com a intèrpret versàtil. Aquest heroi, conegut per la seua valentia i enginy, serà reinventat per Yaman, que ha demostrat estar a l’alçada del personatge.

El rodatge va tenir lloc a Calàbria, amb paisatges impressionants que inclouen oliveres, flors silvestres i aigües cristal·lines. Durant vuit setmanes, l’actor va treballar intensament per aconseguir una interpretació memorable. Segons el director, Jan María Michelini, Sandokan serà un personatge que combina força, bellesa i sensibilitat. "Yaman era l’únic capaç d’encarnar aquest paper. Serà un heroi amb profunditat emocional i un carisma aclaparador", va afirmar.

A diferència de produccions anteriors, aquesta sèrie no és un remake ni una continuació. Sandokan presentarà una història original, amb vuit episodis de 50 minuts, que arribaran setmanalment a la televisió italiana. A Espanya, l’emissió podria anar a càrrec de Mediaset, ampliant encara més l’abast d’aquesta ambiciosa producció.

El personatge de Sandokan té una connexió especial amb la cultura espanyola, ja que Emilio Salgari es va inspirar en Carlos Cuarteroni Fernández, un mariner gadità que va destacar per la seua habilitat per navegar els oceans. Nascut a Cadis el 1816, Cuarteroni es va convertir en una llegenda marítima i va servir de model per a aquest icònic pirata.

Can Yaman, per la seua part, es prepara per conquerir nous mercats. A més de perfeccionar el seu espanyol, ha demostrat el seu compromís eliminant el seu compte d’Instagram per enfocar-se totalment en aquest projecte.

Amb la seua estrena prevista per a 2025, Sandokan promet ser un dels èxits televisius més grans de l’any, portant l’emoció dels mars a les pantalles i consolidant encara més la trajectòria internacional de Can Yaman.