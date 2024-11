Chenoa es reinventa: fitxa per TVE i es compra un refugi per escapar-se a Segòvia

Chenoa afronta un nou capítol en la seua carrera en unir-se a TVE com a presentadora de The Floor. Aquest programa, que s’emetrà en La 1, suposa una tornada als seus orígens, ja que l’artista va debutar en televisió fa més de 20 anys en Operació Triomf. La primera edició del format va marcar l’inici de la seua trajectòria mediàtica.

En els últims mesos, la cantant ha estat vinculada a programes com Tu cara em sona en Antena 3 i a Operació Triomf a Prime Video. Ara, amb al seu retorn a la televisió pública, s’espera que continuï compaginant la seua faceta de presentadora amb la de jurat en la pròxima edició de Tu cara em sona, a més de tornar a liderar la nova temporada d’Operació Triomf, prevista per al setembre de 2025.

En la seua vida personal, Chenoa ha fet un gir cap a la tranquil·litat. Després de la seua recent separació, ha trobat en un petit poble de Segòvia el lloc perfecte per desconnectar. La seua nova casa, que abans funcionava com un galliner, s’ha convertit en el seu racó especial per allunyar-se de l’atrafegament urbà.

“Volia que no se sabés, però ja està. Tinc una caseta que era un galliner, els meus veïns m'ho van explicar i els envio un petonet”, va compartir entre rialles. Tot i que encara no té animals, somia afegir vaques, gallines i un hort. Això sí, va fer broma dient que no necessita cabres perquè ella mateixa és bastant "cabra".

Aquesta decisió de mudar-se al camp l’ha fet reconnectar amb la seua infància. Chenoa va viure molts anys en un entorn rural, la qual cosa sempre li va permetre valorar el descans i la tranquil·litat. “m’agrada disfrutar del relax i allunyar-me del soroll de la ciutat”, va confessar.

Amb nous projectes i un refugi per equilibrar la seua vida, Chenoa mostra que sap trobar el balanç perfecte entre l’èxit professional i el benestar personal, demostrant la seua capacitat de reinventar-se en cada etapa.