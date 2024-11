Paula Vázquez parla sense embuts sobre la seua vida íntima i els reptes que ha superat

Paula Vázquez, amb 49 anys, s’ha mostrat més oberta que mai en parlar de temes íntims i moments difícils en el podcast Estirando el xiclet. La presentadora, coneguda per la seua naturalitat, va reflexionar sobre les seues relacions, experiències laborals i com l’estrès va arribar a afectar-la profundament. Entre les seues declaracions, destaca com va superar una “depressió grotesca” causada pel ritme frenètic de la televisió.

Paula va recordar com els paparazzis van marcar una etapa de la seua vida, especialment en els temps previs a les càmeres digitals. Encara que afirma que mai no la va preocupar massa ser captada, va confessar que va viure anys de “psicosi” per la constant atenció mediàtica. "Em van agafar molt poques vegades per a la qual cosa jo he estat", va dir entre rialles, rememorant anècdotes on fins i tot se la va fotografiar al costat de familiars, generant rumors infundats.

La presentadora també va reflexionar sobre la doble vara de mesurar entre homes i dones quant a la seua vida personal. “Encara avui es jutja les dones amb moltes parelles sexuals”, va lamentar. Aquest tipus d’estereotips, assegura, han condicionat la carrera|cursa de moltes dones en els mitjans.

Un dels moments més reveladors de la xarrada va ser quan Paula va parlar sobre l’impacte del treball en la seua salut mental. Des dels 17 fins els 30 anys, assegura que la seua vida va estar completament consumida per la televisió. Aquesta pressió constant la va portar a un estat físic i emocional crític: "Em comença a caure el cabell, i em sentia com si estigués morint". Tanmateix, va trobar el suport necessari per tirar endavant. "Continuar anant al psicòleg és un regal dels déus", va afirmar.

Paula també va compartir detalls sobre la seua vida sexual i els desafiaments que va enfrontar. El 2011 va patir un embaràs ectòpic, una experiència que va influir en la seua decisió de congelar els seus òvuls el 2015. Als seus 50 anys, se sent plena i disposada a explorar noves etapes: “Ara estic que em torno boja”, va confessar entre rialles. A més, va parlar de les seues preferències en la intimitat, marcades per una mala experiència en el passat, encara que assegura que ara ho veu des d’una altra perspectiva.

Paula es mostra agraïda per l’aprenentatge que ha obtingut al llarg dels anys, tant en el personal com en el professional. Les seues confessions no només revelen la seua resiliència davant les adversitats, sinó també el seu compromís per visibilitzar la importància de cuidar la salut mental.