Hande Erçel torna a televisió amb l’estrena de la sèrie 'Reminder'

Hande Erçel torna a la pantalla amb una nova sèrie titulada Reminder, que barreja drama i suspens. L’actriu turca compartirà protagonisme amb Barış Arduç, un actor molt volgut pel públic, generant grans expectatives a causa de la química que ambdós han demostrat en projectes anteriors. El rodatge començarà al desembre i la sèrie promet ser una de les apostes més destacades per al proper any.

Aquest 2025 no només portarà Reminder, sinó també l’estrena de Rüzgara Bırak, una pel·lícula que es llançarà el 13 de febrer. En aquest film, Hande Erçel i Barış Arduç tornen a compartir pantalla, la qual cosa augmenta l’interès dels seus seguidors. L’èxit d’aquesta pel·lícula es deu no només al talent dels actors, sinó també a la història intrigant que explora temes de família, conflicte empresarial i preservació de la naturalesa.

La trama de Rüzgara Bırak segueix Ege Yazıcı (Barış Arduç) i Aslı Mansoy (Hande Erçel), dos joves hereus d’un poderós imperi empresarial. Encara que ambdós són part de la mateixa família, les seues visions sobre el futur de la companyia no podrien ser més diferents. Aslı, que dirigeix l’empresa des d’Istanbul, té plans de construir un hotel luxós en una badia sense explorar. Ege, per la seua part, s’oposa a aquest projecte, defensant el respecte pel medi ambient. Aquesta diferència d’opinions provoca un tens enfrontament entre ambdós.

Hande Erçel

Amb aquests dos projectes de gran envergadura, tant Hande Erçel com Barış Arduç consoliden encara més les seues carreres en la indústria de l’entreteniment. Ambdós actors, reconeguts pel seu talent i carisma, esperen que el 2025 sigui un any ple de nous reptes i èxits. Reminder i Rüzgara Bırak tenen totes les qualitats per ser grans èxits a la televisió i el cine turc.