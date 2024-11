Lindsay Lohan brilla per Nadal amb la seua nova pel·lícula a Netflix

El Nadal ja està aquí, i amb ella arriba la màgia de Lindsay Lohan, que continua triomfant a Netflix amb les seues pel·lícules temàtiques. Aquest any, l’actriu, coneguda pel seu paper a Ponte al meu lloc, enlluerna amb el seu nou projecte, Nostre secretito.

Amb aquesta estrena, Lindsay Lohan reforça la seua posició com la gran protagonista de les comèdies romàntiques nadalenques, un gènere en el qual ha aconseguit grans èxits. El 2022, va conquerir el públic amb Nadal de cop, que es va mantenir en el Top 10 de Netflix a 93 països. Posteriorment, el 2024, va repetir l’èxit amb Un desig irlandès.

En Nostre secretito, Lohan interpreta Avery, una jove entusiasmada per passar el Nadal amb la família del seu nuvi Cameron. Tanmateix, la tranquil·litat es trenca quan descobreix que Logan, el xicot de la futura cunyada de Cameron, és el seu exnòvio i encara guarda ressentiments per una proposta de matrimoni fallida fa deu anys.

Avery i Logan, interpretat per Ian Harding, conegut per Pretty Little Liars, hauran de treballar junts per mantenir l’harmonia familiar durant les festes. La història combina romanç, humor i drama familiar, creant una experiència perfecta per a disfrutar en aquesta època de l’any.

El repartiment inclou figures com Kristin Chenoweth, que dona vida a la matriarca Erica, i Jon Rudnitsky i Katie Baker com els germans Morgan. També destaquen Tim Meadows, qui es retroba amb Lohan rere Noies dolentes, Henry Czerny i Judy Reyes. La direcció va a càrrec de Stephen Herek, reconegut pel seu treball en 101 de dàlmates.

Disponible des del dimecres 27, El nostre secretito ja s’ha posicionat com la pel·lícula més vista a Netflix, superant produccions com a Xarxa Sparrow i GT MAX. Lindsay Lohan continua demostrant que el Nadal i les seues històries romàntiques són el seu millor escenari. La màgia d’aquesta cinta ja se sent en milions de llars!