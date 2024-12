Engin Akyürek ha demostrat ser una estrella indiscutible, amb un carisma que l’ha portat més enllà de Turquia. La seua participació en Al meu nom és Farah el va consolidar com un dels favorits del públic internacional, especialment a Espanya, on va liderar audiències a Divinity i va ser un dels continguts més valorats de Mediaset.

Després de l’estrena de Kaçis el 2022, l’actor va decidir apartar-se un temps de les càmeres per explorar altres facetes artístiques, com l’escriptura. Tanmateix, el seu retorn està a la cantonada. Saner Ayar, productor de 03 Mitja, va assegurar que Engin té diverses ofertes sobre la taula. “Tots volen treballar amb ell. Estem esperant que elegeixi entre dos grans projectes per a la pròxima temporada”, va destacar Ayar, deixant clar l’interès per comptar amb aquest intèrpret.

Netflix ha guanyat la partida i serà la plataforma que aculli la seua tornada. Engin serà el protagonista d’Eski Para, una sèrie produïda per Tims&B, en la qual compartirà crèdits amb Aslı Enver, una de les actrius més reconegudes a Turquia. Encara que es mantenen en secret els detalls de la història, la combinació d’aquests dos talents assegura un projecte memorable.

La tornada d’Engin Akyürek genera gran expectativa entre els seus seguidors i en la indústria de l’entreteniment. La seua capacitat per connectar amb el públic i la seua versatilitat l’han convertit en un referent internacional. Aquest nou projecte no només serà un pas endavant en la seua carrera, sinó també una oportunitat per continuar exportant la qualitat de les produccions turques a nivell mundial.