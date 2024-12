L'advocat de Sansa demanda Carles Porta i 3Cat per 'Tor'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’advocat de Josep Montané, conegut com a Sansa, un dels principals implicats en la trama criminal del poble de Tor al Pallars Sobirà, ha demandat el periodista Carles Porta i la seua productora, True Crime Factory, i també 3Cat i dos productores més, Goroka i Iruki Films, per emetre imatges seues sense permís a la sèrie documental Tor.

Segons Crónica Global, en la demanda el lletrat reclama una indemnització per intromissió il·legítima al dret de la pròpia imatge per haver reutilitzat imatges gravades pel programa 30 minuts del 1997 sota el títol Tor, la muntanya maleïda per al true crime emès per 3Cat el 2024, un fet que resulta com a mínim sorprenent ja que han fet efectiva la demanda 30 anys després de l’emissió del capítol de 30 minuts. D’altra banda, 3Cat assegura que sí que té els permisos necessaris.