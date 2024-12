C. Tangana, a Antena 3 - LISETTE POOLE / LOS ANGELES TIMES

El Hormiguero, el programa d’entrevistes d’Antena 3 que condueix Pablo Motos, rep aquesta nit (21.45 h) els artistes Antón Álvarez, conegut com C. Tangana, i Yerai Cortés. Presentaran la pel·lícula La guitarra flamenca de Yerai Cortés, l’òpera prima d’Álvarez com a director, que s’estrena en cines el 20 de desembre.